Haberler At Yarışı 41. Cumhuriyet Koşusu ve 83. Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da gerçekleştirilecek

41. Cumhuriyet Koşusu ve 83. Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da gerçekleştirilecek

Türk atçılığının en önemli yarışları arasında yer alan Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları, Ankara'da gerçekleştirilecek. Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 30 Ekim Cumartesi günü koşulacak yarışların heyecanı 16.00'da başlayacak. Cumhuriyet Koşusu'nda birinci gelen atın sahibine 1 milyon 680 bin TL, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda ilk sırayı elde eden atın sahibine ise 1 milyon 32 bin lira para ödülü verilecek.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 12:35
41. Cumhuriyet Koşusu ve 83. Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da gerçekleştirilecek

Türk atçılığı, 30 Ekim Cumartesi Ankara'da heyecan dolu bir gün geçirecek. Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları'nın heyecanı yaşanacak. Koşular saat 16.00'da başlayacak.

2400 metre çim pistteki Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na 13 İngiliz safkanı katılacak. 16.00'daki mücadelenin birincilik ikramiyesi ise 1 milyon 32 bin lira.

Cumhuriyet Koşusu çim pistte 1600 metre mesafede 14 Arap safkanının katılımıyla yapılacak. 1 milyon 680 bin TL ikramiyeli yarışın başlama saati 16.30.

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