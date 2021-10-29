41. Cumhuriyet Koşusu ve 83. Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da gerçekleştirilecek

Türk atçılığı, 30 Ekim Cumartesi Ankara'da heyecan dolu bir gün geçirecek. Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları'nın heyecanı yaşanacak. Koşular saat 16.00'da başlayacak.

2400 metre çim pistteki Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na 13 İngiliz safkanı katılacak. 16.00'daki mücadelenin birincilik ikramiyesi ise 1 milyon 32 bin lira.

Cumhuriyet Koşusu çim pistte 1600 metre mesafede 14 Arap safkanının katılımıyla yapılacak. 1 milyon 680 bin TL ikramiyeli yarışın başlama saati 16.30.