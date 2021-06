Son dakika spor haberi: 95. Gazi Koşusu tamamlandı! Şampiyon Burgas

At yarışçılığının 'Derbi'si Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in bindiği Burgas isimli İngiliz safkanı ile kazandı. Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu safkan 2 bin 400 metreyi 2.27.37 ile önde bitirdi. Yarışta Gökhan Kocakaya ile start alan Real Runner ikinci, Megaloman ile start alan Kadir Tokaçoğlu üçüncü, İllüzyon ile koşuya katılan Ö.Yıldırım da dördüncü olarak tamamladı, Anadolu Aslanı da jokey Mehmet Kaya ile koşuyu beşinci tamamladı.

ÖDÜL 3 MİLYON 134 BİN LİRA

95. Gazi Koşusu'nda bu yıl yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 3.134.000 TL. ikramiye dağıtıldı. Yarışı ikincilikle tamamlayan Real Runner 840 bin TL., koşuda üçüncü olan Megaloman 420.000 bin TL., yarışı dördüncülükle tamamlayan İllüzyon 210.000 TL. koşuda beşinciliği elde eden Anadolu Aslanı da Gazi Koşusu'nda 105 bin liralık ödülün sahibi oldular.

KUPAYI KASAPOĞLU VERDİ

95. Gazi Koşusu'nda kazanan safkanın sahibi Sanem Kahraman'a kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Muharrem Kasapoğlu verdi. Kasapoğlu "Çok iyi bir koşu oldu. Tebrik ediyorum" dedi. Sanem Kahraman koşudan sonra yaptığı açıklamada, "Böylesine önemli bir kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını. Bu kupada emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Yarışların sağlıklı bir şekilde bittiği için sevinçli olduğunu" belirtti.

AHMET ÇELİK'TEN KIRILMASI GÜÇ BİR REKOR

Son 7 yıldır üst üste Gazi Koşusu'nu kazanarak büyük bir başarıya imza atan jokey Ahmet Çelik kırılması güç bir rekorun sahibi oldu. 2015 yılında Renk, 2016 yılında Graystorm, 2017 yılında Piano Sonatı, 2018 yılında Hep Beraber, 2019 yılında The Last Romance ve 2020 yılında da Call To Victory ile kazanan Çelik 2021 yılında da Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu Burgas ile yedinci birinciliğine ulaştı.

KUZEY KAFKASYALI HALİÇ KOŞUSU'NDA ZAFERE ULAŞTI

Haliç Koşusu'nu Onur Dilbaz'ın sahibi olduğu Kuzey Kafkasyalı kazandı. Toplam 9 safkanın start aldığı koşunun son metreleri adeta nefes kesti. Kuzey Kafkasyalı birinciliğe ulaşırken, Yamanlarbeyi ikinci, Vernazza üçüncü, Sharpa da dördüncü oldu. Koşunun beşinciliğini ise Ardaşah elde etti. Jokey Hışman Çizik koşudan sonra büyük sevinç yaşadı.

KÜHEYLAN KOŞUSU'NU LEONIDAS RAHAT KAZANDI

Birinci altılı ganyanın ikinci ayağına denk gelen Küheylan Koşusu'na 5 Arap safkanı katıldı. 1200 metre kum pistte yapılan koşuda birinciliğe Leonidas uzandı. Koşu sonrası jokeyi Tolga Yıldız "Öncelikle ekibimin ellerine ve ayaklarına sağlık. Atı iyi hazırlamışlar. Atımız düzlükten sonra istediğimi verdi ve bu zorlu grupta kazanmayı başardık" dedi.

ANAFARTALARDA GÜNÜN SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞTİ

Anafartalar Koşusu'nda günün en büyük sürprizi gerçekleşti. Gazi Koşusu'nda sıra gelmediği için boy gösteremeyen Vincitore günün formda jokeylerinden biri olan Tolga Yıldız ile birinciliğe ulaştı. Jokey Yıldız 'İlk defa GR 1 kazandım. Mutluyum" dedi.

ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU NEFESLERİ KESTİ

Zübeyde Hanım Koşusu 1600 metre çim pist mesafe üzerinden yapıldı ve koşuya 12 İngiliz safkanı katıldı. Müthiş mücadelede kazanan safkanı foto belirledi. Sıralama şu şekilde oluştu. Flashing Girl, Hafo, Luna Lovegood, Mala Moja ve Prior şeklinde belirlendi.

ALİ RIZA BEY KOŞUSU'NDA EKÜRİLER BİRİNCİLİĞE UZANDI

Ali Rıza Bey adına düzenlenen günün bu önemli koşusunda eküri olarak mücadele veren Demirperde birinciliğe uzandı. Yollaraz ikinci, Karamustafa üçüncü, Çaltepe dördüncü olurken, koşunun beşinciliğini de Batmanaslanı kazandı.

NENE HATUN KOŞUSU'NDA LIGHT OF DARKNESS İMZASI

1900 metre çim pistte yapılan Nene Hatun Koşusu'nda yarışa favori olarak giren Light Of Darkness kazandı. Jokey Özcan Yıldırım koşu sonrası "Atımızı çok iyi bir şekilde bu koşuya hazırlayan tüm ekibe teşekkürlerime iletiyorum" dedi.



TRİBÜNLER YARIŞSEVERLERİ ARADI

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile bu yıl 95. Gazi Koşusu'nda tribünlere seyirci alınmadı. Böyle güzel bir günde seyircinin olmaması yarışseverleri ekran başına çekti. Televizyonları başında yarışları seyreden yarışseverler, 'İnşallah seneye daha iyi şartlarda görüşürüz' dediler.



PİKNİK ALANLARI BOMBOŞ KALDI

Önceki senelerde Gazi Koşusu'nun yapılacağı gün aileleri ile birlikte İstanbul Veliefendi Hipodromu'na gelen yarışseverler, eşleri ve çocukları ile ormanlık alanlarda piknik yapıp gönüllerince bir gün geçiriyorlardı. Alınan önlemler nedeniyle piknik alanları bu sene çocuk seslerini çok aradı.