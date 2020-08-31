Anafartalar Koşusu Kuzey Yağmuru’nun oldu - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Anafartalar Koşusu Kuzey Yağmuru’nun oldu

Anafartalar Koşusu Kuzey Yağmuru’nun oldu

Anafartalar Koşusu 2000 metre sentetik pistte yapıldı.

Anafartalar Koşusu 2000 metre sentetik pistte yapıldı. 18 safkanın start aldığı koşuyu 'ın bindiği Kuzey Yağmuru kolay bir şekilde kazanmayı başardı. Koşuda Deli Tahir ikinci, Fire Of World üçüncü olurken Mourinho dördüncü oldu.

  1. 31.8.2020
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