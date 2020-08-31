Anafartalar Koşusu Kuzey Yağmuru’nun oldu
Anafartalar Koşusu 2000 metre sentetik pistte yapıldı.
Anafartalar Koşusu 2000 metre sentetik pistte yapıldı. 18 safkanın start aldığı koşuyu Halis Karataş'ın bindiği Kuzey Yağmuru kolay bir şekilde kazanmayı başardı. Koşuda Deli Tahir ikinci, Fire Of World üçüncü olurken Mourinho dördüncü oldu.
- 31.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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