Şampiyon adayı taylardan 3,5 milyon lira gelir bekleniyor
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 17 safkan Arap elit tayı, 9 Ekim Salı günü satışa sunulacak.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 17 safkan Arap elit tayı, 9 Ekim Salı günü satışa sunulacak.
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 12.00'de satışına başlanacak taylar arasında Tamerinoğlu, Ayabakan, Altaha, Hızlıtay, Şövalye, Ağakaraca, Zigana ve Yaşarcık gibi Türkiye'de yarış sahalarında adından başarıyla söz edilen ünlü aygırların yavruları da bulunuyor.
Bu yıl yaklaşık 3,5 milyon lira gelir beklenen satışlar, TJK TV ve TAY TV'den de canlı yayınlanacak.
- 26.9.2018 15:43
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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