Şampiyon adayı taylardan 3,5 milyon lira gelir bekleniyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 17 safkan Arap elit tayı, 9 Ekim Salı günü satışa sunulacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 12.00'de satışına başlanacak taylar arasında Tamerinoğlu, Ayabakan, Altaha, Hızlıtay, Şövalye, Ağakaraca, Zigana ve Yaşarcık gibi Türkiye'de yarış sahalarında adından başarıyla söz edilen ünlü aygırların yavruları da bulunuyor.

Bu yıl yaklaşık 3,5 milyon lira gelir beklenen satışlar, TJK TV ve TAY TV'den de canlı yayınlanacak.