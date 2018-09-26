Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 17 safkan Arap elit tayı, 9 Ekim Salı günü satışa sunulacak.
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Şampiyon adayı taylardan 3,5 milyon lira gelir bekleniyor

    'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 17 safkan Arap elit tayı, 9 Ekim Salı günü satışa sunulacak.

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 17 safkan Arap elit tayı, 9 Ekim Salı günü satışa sunulacak.

    İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 12.00'de satışına başlanacak taylar arasında Tamerinoğlu, Ayabakan, Altaha, Hızlıtay, Şövalye, Ağakaraca, Zigana ve Yaşarcık gibi 'de yarış sahalarında adından başarıyla söz edilen ünlü aygırların yavruları da bulunuyor.

    Bu yıl yaklaşık 3,5 milyon lira gelir beklenen satışlar, TJK ve TAY 'den de canlı yayınlanacak.

    1. 26.9.2018 15:43
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