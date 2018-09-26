Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Ankara'da yapılacak.
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Binicilikte ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası heyecanı

    Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası heyecanı

    Binicilikte ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 'da yapılacak.

    Binicilikte ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 'da yapılacak.

    Başkent Binicilik Kulübü Özel Unvan Yarışmaları, 28-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında engel atlama yarışmalarının prestijli iki kupası da sahibi bulacak. Genelkurmay Başkanlığı Kupası, 29 Eylül Cumartesi, TBMM Kupası ise organizasyonun son günü düzenlenecek.

    Ayrıca Türkiye Jokey Kulübü Kupası, Gölbaşı Kaymakamlığı Kupası, Gölbaşı Belediye Başkanlığı Kupası, Süvariler Kupası, Emekli Albay Önder Önce Kupası, Genelkurmay Başkanlığı Yıldızlar Kupası, Ziraat Bankası Kupası, TBMM Gençler Kupası'nın da yer aldığı yarışmalar yapılacak.

    1. 26.9.2018 13:38
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