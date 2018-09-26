Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası heyecanı
Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Ankara'da yapılacak.
Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Ankara'da yapılacak.
Başkent Binicilik Kulübü Özel Unvan Yarışmaları, 28-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında engel atlama yarışmalarının prestijli iki kupası da sahibi bulacak. Genelkurmay Başkanlığı Kupası, 29 Eylül Cumartesi, TBMM Kupası ise organizasyonun son günü düzenlenecek.
Ayrıca Türkiye Jokey Kulübü Kupası, Gölbaşı Kaymakamlığı Kupası, Gölbaşı Belediye Başkanlığı Kupası, Süvariler Kupası, Emekli Albay Önder Önce Kupası, Genelkurmay Başkanlığı Yıldızlar Kupası, Ziraat Bankası Kupası, TBMM Gençler Kupası'nın da yer aldığı yarışmalar yapılacak.
- 26.9.2018 13:38
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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