21 İngiliz safkanın mücadele ettiği yarışta Hep Beraber jokeyi Ahmet Çelik ile güçlü rakiplerini sıkı bir mücadeleden sonra geçmeyi başardı. Ahmet Çelik üst üste 4. birinciliğini alarak rekor kırdı.



AHMET ÇELİK 4'LEDİ

At yarışçılığının 'Derbisi Gazi Koşusu'nu Jokey Ahmet Çelik'in bindiği ve Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu Hep Beraber isimli safkanı 2 bin 400 metreyi 2.29.67'lik bir derece yaparak önde bitirdi. Yarışta Gökhan Gökçe ile Distant Shining ikinci, Mister Görkem ile start alan Uğur Polat üçüncü ve bu koşuda eküri olarak start alan Vancouver jokeyi Mustafa Çiçek ile koşuyu dördüncü olarak tamamladı.



1.'LİK 2 MİLYON 935 BİN TL

92. Gazi Koşusu'nda bu yıl yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 935 bin TL. oldu. Yarış sonunda şampiyon Hep Beraber 2 milyon 935 bin TL,, ikinci olan Distant Shining 660 bin TL., koşuda üçüncü olan Mister Görkem 330 bin TL, yarışı dördüncülüklü tamamlayan Vancouver 165 bin TL.'lik ödülün sahibi oldular. Jokey Çelik dört yıl üst üste kazanarak büyük başarı elde eti.



KUPAYI FAKIBABA VERDİ

Gazi Koşusu'nda kazanan safkanın sahibi Veysel Kahraman'a kupasını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba verdi. Fakıbaba kupayı kazanan at sahibi Kahraman'a başarılarından dolayı kutladı. Kupasını alan Kahraman, "Her at sahibinin rüyalarını süslediği böylesine önemli bir kupayı kazanmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyorum" dedi.



GAZİ KOŞUSU'NDA TRİBÜNLER HINCA HINÇ DOLDU

Havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullu yarışseverler 92. Gazi Koşusu'nu yerinde izlemek için Veliefendi Hipodromu'na adeta akın ettiler. Yaşlısı, genci, çoluk çocuğu ile birlikte 20 bin kişi yarışları canlı olarak takip etmeyi yeğledi. Yarışlara olan aşırı ilgi Türkiye Jokey Kulübü'nü mutlu etti.

VELİEFENDİ'DE AİLE KEYFİ

Yarış öncesi binlerce kişi İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan mesire yerlerine giderek gönüllerince bir gün geçirmenin keyfini çıkardı. Yarış saati büyük bir heyecanla beklenirken, tahminler yapıldı. Çocuklar da aralarında toplanarak hep birlikte oyunlar oynadı.

KADINLARIN ŞIKLIĞI GÖZLERDEN KAÇMADI

Gazi Koşusu'na gelen kadın yarışseverler, şıklıkla adeta birbirleriyle yarıştı. Kadınların şık şapkaları ve kıyafetleri bu önemli güne adeta damga vurdu. Tarihi günlerinden birini yaşayan İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bayanların çokluğu dikkat çekti.



YARIŞ CAMİASINA KAHVALTI

Bu yıl 92.'si düzenlenen Gazi Koşusu öncesinde, katılımcı safkanların sahipleri, antrenörleri, jokeyleri, ilgilileri ve yarışseverleri bir araya getiren "Yıldızlarla Kahvaltı" organizasyonu Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Saat 10.30'da başlayan organizasyona, Başkan Serdal Adalı, Genel Sekreter Sadettin Atığ, Genel Sayman Adil Mert Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda medya mensubu katıldı.

JOKEYLERİN HEYECANI

Gazi Koşusu öncesi verilen "Yıldızlarla Kahvaltı"ya katılan jokeylerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Türkiye'nin baş jokeylerinden biri olan olan Selim Kaya, "Gazi Koşusu'na katılan at sahiplerinin olduğu kadar bizler için de bu koşuya katılıp at binmek büyük bir gurur kaynağı oluyor. 2010 yılında Mystical Storm'dan sonra inşallah bu büyük mutluluğu bir kez daha yaşamak en büyük arzularımdan biri diye" konuştu.