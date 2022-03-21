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Venezuelalı atlet Yulimar Rojas'tan dünya rekoru

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 15.67 metrelik derecesiyle dünya rekoru kıran Venezuelalı atlet Yulimar Rojas, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada 15.74 metrelik derecesiyle kendine ait olan rekorunu geliştirdi.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:06
Venezuelalı atlet Yulimar Rojas'tan dünya rekoru

Venezuelalı atlet Yulimar Rojas, katıldığı Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Geçen yıl katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 15,67 metrelik derecesiyle dünya ve olimpiyat rekorlarının yeni sahibi konumuna gelen Rojas, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada da önemli bir başarıya imza attı.

Kadınlar üç adım atlama finalinde piste çıkan 26 yaşındaki sporcu, son denemesinde 15,74 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, kendisine ait dünya rekorunu da geliştirdi.

Ukraynalı Maryna Bekh-Romanchuk 14,74'lük atlayışıyla ikinci, Jamaikalı Kimberly Williams 14,62 metrelik atlayışıyla üçüncü sırada yarışı tamamladı.

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