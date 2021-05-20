Haberler Atletizm Son dakika spor haberi: Milli atlet Yasmani Copello Çekya'da birinci oldu!

Son dakika spor haberi: Milli atlet 'da birinci oldu!

Son dakika spor haberleri... Milli atlet , 'da düzenlenen 400 metre engelli yarışında 49.21'lik derecesiyle birinci oldu.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:14
Son dakika spor haberi: Milli atlet Yasmani Copello Çekya'da birinci oldu!

Milli atlet , 'da düzenlenen 'nda 400 metre engelli mücadelesinde birinci oldu. Türkiye Atletizm Federasyonunda yapılan açıklamada, Ostrava'da düzenlenen yarışta olimpiyat madalyalı sporcunun, 49.21'lik derecesiyle birinciliği elde ettiği belirtildi.

Aynı organizasyonda 10 bin metre yarışında mücadele eden 'nın yedinci, 'ın ise sekizinci olduğu kaydedildi.

Sırıkla atlama yarışmasına çıkan 'nın ise 5.20'lik derecesiyle yarışmayı noktaladığı aktarıldı.


SON DAKİKA