Böylesi görülmedi

İstanbul'da dün yine tarihi günlerden biri yaşandı. Tüm dünya bilinen Vodafone İstanbul Maratonu yine büyük heyecana sahne oldu. 41.'si yapılan dev organizasyona 106 ülkeden tam 140 bin kişi katıldı. "İstanbul Senin Durma Koş" temasıyla düzenlenen maratonun startını Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. 42 kilometre 195 metrelik koşusu gişelerin 250 metre gerisinden başlarken, Sultanahmet Meydanı'nda sona erdi. Bu önemli koşuyu erkeklerde parkur rekoru kıran Kenyalı Daniel Kipkore Kibet 2.09.44'lük derecesiyle kazandı.



STARTI BAKAN VERDİ

2.09.57 ile Etiyopyalı Yitayal Atnafu Zerihun ikinci, 2.10.09'la Kenyalı Peter Kwemoi Ndorobo üçüncü oldu. Yarışta Türkiye adına en iyi dereceyi 2.12.57 ile 6. olan Polat Arıkan elde etti. Kadınlarda ise Etiyopyalı Hirut Tibebu 2.23.40'lık derecesiyle parkuru birinci sırada bitirdi. Etiyopya'dan Tigist Abayechew 2.24.15'lik zamanıyla 2., Kenyalı Maurine Chepkemoi 2.24.16 ile 3. oldu. Yarışta milli atletlerden Büşra Nur Koku, 8.'likte kaldı. 42 kilometrelik maratonun dışında tekerlekli sandalye, 15 kilometre ve halk koşuları da yapıldı.



'GENÇLERE ULAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, maraton öncesi şu sözleri sarfetti: "Bir kez daha birlik ve beraberliğimizin simgesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hareketlenecek, azim ve kararlılık simgesi, maraton heyecanı yaşayacağız. Genç bir nüfusa sahibiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençlerimiz için çalışmaya, onların yollarını açmaya, onlara yol arkadaşı olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



'DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, İstanbul Maratonu ile ilgili şunları söyledi: "Maratonu sadece bir spor etkinliği olarak değil, İstanbul'un global bir marka şehre dönüşmesi hedefiyle destekliyoruz. Yıl boyu kentteki tüm koşulara destek vereceğiz. Bu yıl maratonda çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak için koştuk. Ayrıca çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla gönüllü ekibimizle hem koştuk, hem plastik atık topladık" dedi.



ASKER SELAMINI ÇAKTILAR

Maratonun startını veren Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 8 kilometrelik halk koşusuna da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kasapoğlu, maraton öncesi 14 ayrı dalda 21 Avrupa ve dünya şampiyonu ile 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Barış Pınarı Harekatı'nı da unutmayan Bakan Kasapoğlu ve sporcular, asker selamı verdi.