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04 Ekim 2019, Cuma
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Milli atlet Dünya 4.sü!

Milli atlet Salih Korkmaz Dünya 4.sü!

Milli atlet , 'nda 20km Yürüyüş'te 1 saat 27 dakika 35 saniyelik dereceyle Dünya 4.sü oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 'nda Milli atlet , 20km Yürüyüş dalında 1 saat 27 dakika 35 saniyelik dereceyle Dünya 4.sü oldu.
  1. 05.10.2019
  2. Güncelleme: 05.10.2019 02:33
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