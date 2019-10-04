Milli atlet Salih Korkmaz Dünya 4.sü!
Milli atlet Salih Korkmaz, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20km Yürüyüş'te 1 saat 27 dakika 35 saniyelik dereceyle Dünya 4.sü oldu.
- 05.10.2019
- Güncelleme: 05.10.2019 02:33
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
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