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30 Eylül 2019, Pazartesi
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finalde 6'ncı oldu

Yasmani Copello finalde 6'ncı oldu

erkekler 400 metre engelli finalinde mücadele eden milli atlet , yarışı 6'ncı sırada noktaladı ve Türkiye adına 3 ayrı Dünya Şampiyonası'nda puan kazanabilen ilk isim oldu.

'nda , Doha'daki organizasyonu 6'ncı sırada noktaladı. Milli atlet, zorlu finalde Karsten Warholm, Rai Benjamin ve Abderrahman Samba gibi isimlerle yarışırken, büyük ilgi çeken müsabakayı 48.25 ile noktaladı. Sakatlıkla başladığı 2019 sezonundaki en iyi derecesini yapan Yasmani, buna karşın finiş çizgisine 6'ncı olarak ulaştı.

Pekin 2015'te 6'ncı, Londra 2017'de ikinci olan Yasmani, final serisini devam ettirdiği Doha'da da 6'ncı olarak yine önemli bir başarıya imza attı. Copello, Türkiye atletizm tarihinde 3 ayrı şampiyonada puan tablosunda Türkiye'ye puan yazdıran ilk atlet oldu. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda her dalda ilk sekiz sıradaki atletlere, 8'den 1'e puan verilirken, aynı zamanda para ödülü de dağıtılıyor.

400 metre engellide dünya şampiyonluğunu Karsten Warholm, 47.42'lik performansıyla kazanırken, Amerikalı Rai Benjamin 47.66 ile ikinci, ev sahibi Katar'a bu şampiyonadaki ilk madalyasını getiren Abderrahman Samba ise 48.03 ile üçüncü oldu.

  1. 01.10.2019
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