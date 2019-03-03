Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 20. sırayı aldık
03 Mart 2019, Pazar
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'nda 20. sırayı aldık

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 20. sırayı aldık

2019 'nda bir kazanan Türkiye, 49 arasında 20. sırayı aldı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen organizasyon, 3. gün akşam seansındaki final yarışmalarıyla sona erdi.

Şampiyonayı 5 altın ve 2 gümüş madalyayla bitiren Polonya, ülke sıralamasının zirvesinde yer aldı. Polonya'yı, (4 altın, 6 gümüş, 2 bronz) ve (3 altın, 2 gümüş, 1 bronz) takip etti.

Türkiye'nin tek madalyası, Emre Zafer Barnes'ın 2'nci olduğu erkekler 60 metre yarışında geldi. , 49 ülkenin katıldığı şampiyonadaki madalya sıralamasında Portekiz ile 20'nciliği paylaştı.

  1. 04.03.2019
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