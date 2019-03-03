Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 20. sırayı aldık
2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda bir gümüş madalya kazanan Türkiye, 49 milli takım arasında 20. sırayı aldı.
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen organizasyon, 3. gün akşam seansındaki final yarışmalarıyla sona erdi.
Şampiyonayı 5 altın ve 2 gümüş madalyayla bitiren Polonya, ülke sıralamasının zirvesinde yer aldı. Polonya'yı, Büyük Britanya (4 altın, 6 gümüş, 2 bronz) ve İspanya (3 altın, 2 gümüş, 1 bronz) takip etti.
Türkiye'nin tek madalyası, Emre Zafer Barnes'ın 2'nci olduğu erkekler 60 metre yarışında geldi. Milli takım, 49 ülkenin katıldığı şampiyonadaki madalya sıralamasında Portekiz ile 20'nciliği paylaştı.
- 04.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 20. sırayı aldık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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