Breitscheid Meydanı'nda düzenlenen törende Ramil Guliyev'e, altın madalyasını Avrupa Atletizm Birliği Konseyi Üyesi Salih Münir Yaraş verdi.

Törenden sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, erkekler 400 metre engellide gümüş madalya kazanan Yasmani Copello Escobar'ın da akşam saatlerinde düzenlenecek törenle madalyasını alacağını söyledi.

Şampiyonada erkekler üç adım atlama, yüksek atlama ve 5 bin metrede Türk atletlerin yarışacağına işaret eden Çintimar, "Henüz yarışlar bitmedi. Yarışlar devam ediyor. Şu an ülke olarak madalya sıralamasında altıncı durumdayız. Bunu ilk 4'e çıkarabilmek için inşallah yarın çocuklarımız ellerinden geleni yapacak. Bu sayıyı artırma hedefiyle buradayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Daha yukarıya çıkmak ve daha iyisini elde etmek istiyoruz. Tabii genç bir kadro. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha başarılı olacağız." diye konuştu.

Genç atletlerin de Avrupa'da Türkiye'nin adını duyurmaya başladığını kaydeden Çintimar, "İlk 3'ün, ilk 4'ün içerisinde sağlam bir kadro ile geliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Diğer finallerde de madalya alacaklarına inandığını vurgulayan Çintimar, "Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak çok zor. Ancak bu sayıyı artırarak devam edeceğiz. Çünkü ülkemiz bunu hak ediyor. Devletimiz hak ediyor. Bizim devletten aldığımız ve çocuklarımıza yansıttığımız katkı büyük. Karşılığını fazlasıyla vermemiz gerekir. Daha da artarak başarılı olmamız gerekiyor. "değerlendirmesinde bulundu.

Berlin'deki hedeflerinin toplam 6 madalya olduğunu belirten başkan Çintimar, "Hedefi yakalamak için şansımız var. İnşallah, yarınki ve pazar günkü yarışmalarda buna ulaşacağız. Hedefe ulaşmak için hala zamanımız var ve çocuklarımız bunu yapacak güçteler." ifadelerini kullandı.