Yasmani Copello Avrupa ikincisi oldu!
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 400 metre engelli finalinde 47.81 derece yapan milli atlet Yasmani Copello Escobar, Türkiye rekorunu kırarak gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın yarı final üçüncü serisinde yarışan 31 yaşındaki sporcu, 48.88'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale yükselmişti. Bugünkü 400 metre engelli finalinde 47.81'lik derece yapan milli atlet, Türkiye rekorunu da kırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
2016 yılında Hollanda'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide altın madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, bu sefer gümüş madalya kazandı.
- 9.8.2018 21:33
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keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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