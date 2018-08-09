Yasmani Copello Avrupa ikincisi oldu!
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Yasmani Copello Avrupa ikincisi oldu!

    Yasmani Copello Avrupa ikincisi oldu!

    'nın 400 metre engelli finalinde 47.81 derece yapan Yasmani Copello Escobar, rekorunu kırarak kazandı.

    Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın yarı final üçüncü serisinde yarışan 31 yaşındaki sporcu, 48.88'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale yükselmişti. Bugünkü 400 metre engelli finalinde 47.81'lik derece yapan , rekorunu da kırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.


    2016 yılında Hollanda'da düzenlenen 'nda erkekler 400 metre engellide altın madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, bu sefer kazandı.

    1. 9.8.2018 21:33
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