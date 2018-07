Çiftçilikten Dünya şampiyonluğuna

Çiftçilik yaparken 7 yıl önce tanıştığı atletizmde kendini geliştiren ve önemli başarılar elde eden Erzurum Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu olan Ferhat Bozkurt, çalışmalarına Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Atletizm Pisti'nde devam ediyor.



2014 yılından beri milli formayı giyen genç sporcu, 2014 Avrupa şampiyonluğu, 2014 Dünya üçüncülüğü, 2015 Dünya şampiyonu, 2015 Kros Avrupa ikincisi, 2015 3 bin Engelli Avrupa ikincisi, 2016 Avrupa şampiyonluğu ve 2016 Dünya şampiyonluğu elde etti.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Ferhat Bozkurt, aynı zamanda Türkiye'yi ve Bitlis'i en iyi şekilde temsil etmek amacıyla Ekim ayında düzenlenecek olan Dünya Dağ Şampiyonası'na hazırlanıyor.



"Sporu bırakma noktasına geldim ama pes etmedim "



Neredeyse sporu bırakma noktasına geldiğini ama pes etmeyip Dünya şampiyonu olduğunu belirten Bozkurt, "Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kaşak Köyü'nde yaşıyorum. Büyük bir ailem var. 10 kardeşiz çiftçilikle uğraşıyoruz, hayvanlarımız var, onlarla ilgileniyordum. Ailem halen bu işe devam ediyor. Ailem ilk yıllarda bu sporu yapmama izin vermiyordu. Yazları tatil olunca sürekli köye gidip hayvanlara bakıyordum. Aynı zamanda sporumu yapmaya çalışıyordum. Okullar açılınca tekrar Erzurum'a dönüp spora başlıyordum. Bu da zor oluyordu, çok sıkıntılar çekiyordum. Sporu bırakma noktasına geliyordum ama pes etmedim. Bütün zorluklara rağmen mücadele ettim, bu başarıları kazandım. Başarılardan sonra ailemde bana destek veriyor. Bana inanıyorlar, güveniyorlar. Ağabeyim de benden önce sporcuydu, 2012'de dünya ikincisi olmuştu. Acaba ben de ağabeyim gibi şampiyon olur muyum diye düşündüm. Ağabeyim sporu bıraktıktan sonra sen yapabilirsin dedi. Ben ağabeyimden iki yıl sonra Avrupa ikincisi olduğumda ağabeyim; 'İşte ben sana inanıyordum' dedi. Sonrasında bu başarılar yavaş yavaş geldi " diye konuştu.



"Olimpiyatlara gitmek için her şeyi yapacağım"



Hedefinin olimpiyatlar olduğunu ve bunun için yoğun tempoyla çalıştığını ifade eden Bozkurt, "Her sporcunun hedefi olduğu gibi benim de hedefim ülkemi, bayrağımı olimpiyatlarda temsil etmek. İnşallah ülkemi olimpiyatlarda temsil edeceğim. Önümde bir Dünya şampiyonası var, şu an ona hazırlanıyorum. Kamptayız, olimpiyatlara gitmek için her şeyi yapacağım. Gerçekten mükemmel bir yerde çalışıyoruz. Gerek tesisler olsun gerek pist olsun, gerek kaldığımız yer olsun, verilen imkanlar gerçekten anlatılmayacak kadar iyi durumda. Bize destek olan, hazırlanmamızda yardımcı olan Erzurum Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.