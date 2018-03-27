En ‘anlamlı’ koşu – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    En ‘anlamlı’ koşu

    En ‘anlamlı’ koşu

    zedelenmelerinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak yaratan "Wings for Life" Vakfı, 12 ülkede aynı anda bir koşu düzenliyor.

    zedelenmelerinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak yaratan "Wings for Life" Vakfı, 12 ülkede aynı anda bir koşu düzenliyor. "Koşamayanlar için Koşuyoruz" sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenecek etkinliğin ayağı 6 Mayıs'ta 'de gerçekleştirilecek.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:09
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