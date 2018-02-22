Gedizli sporcular ödüllendirildi – Fotomaç – 22 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Gedizli sporcular ödüllendirildi

    Gedizli sporcular ödüllendirildi

    ’nın Gediz ilçesinde, şampiyonasına katılan kayak ve atletizm sporcuları için ödül töreni düzenlendi

    Okullar arası, Anadolu , ve Alp Disiplininde Milli Takım-Olimpiyat Elemeleri ve Kulüplerarası Birinciliği Şampiyonasına katılan 'nde eğitimlerini alarak yetişen kayak sporcuları ile Atletizm Branşında Türkiye Okullar arası, Anadolu , Milli Takım Olimpiyat Elemeleri ve Kulüpler arası Türkiye Birinciliği Şampiyonasına katılan atletler için 'nde madalya töreni düzenlendi.

    Düzenlenen törenine, Kaymakam Muhammet Önder, Belediye Başkan Vekili Rıza Köylü, ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, İlçe Müdürü , ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, Kayak Federasyonu Kurulu üyesi Ayhan Keskin ve sporcular katıldı.

    Belediyenin katkılarıyla yarışmaya katılan genç sporcular, gün boyu Murat Dağı Termal Kayak merkezinde kayak yaparak gönüllerince eğlendiler. Sporcular her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu'na kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gedizli sporcular ödüllendirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN