Gedizli sporcular ödüllendirildi
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Türkiye şampiyonasına katılan kayak ve atletizm sporcuları için ödül töreni düzenlendi
Düzenlenen törenine, Kaymakam Muhammet Önder, Belediye Başkan Vekili Rıza Köylü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, Kayak Federasyonu Kurulu üyesi Ayhan Keskin ve sporcular katıldı.
Belediyenin katkılarıyla yarışmaya katılan genç sporcular, gün boyu Murat Dağı Termal Kayak merkezinde kayak yaparak gönüllerince eğlendiler. Sporcular her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu'na kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:49
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Kartal'a karşı Hulk
Toplam 7
Yorum
keko 5-0 skora karşı yaptığınız gibi mi
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Şenol Güneş'ten sert açıklama
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 EN İYİSİ OLMAMIZ İÇİN MARİO GOMEZİ TAKIMDA BİR ŞEKİLDE TUTUP SONRAKİ SENEDE GELEN ABOUBAKARI SATIN ALACAKTIK O ZAMAN O DEDİĞİN OLURDU BELKİ!
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Yine şaşırtacak!
Toplam 13
Yorum
KrAlex Bayern beşiktaşı kanat oyunu ve defans arkasına toplar atarak mağlup etti. Kanat varyasyonu üzerinde bir taktik yapılmalıdır. Hızlı seri
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