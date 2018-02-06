"Şehit Eren İçin Koşuyoruz"
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen 38. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, "Şehit Eren için Koşuyoruz" sloganı ile yapılacak.
38. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ile Halk Koşusu ve Yürüyüş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde, 18 Şubat Pazar günü düzenlenecek.
38. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına, "Şehit Eren için Koşuyoruz" sloganı ile gerçekleştirilecek.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:27
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Çalımbay'dan penaltı açıklaması
Toplam 6
Yorum
aydın o takımdan burak ı çıkar kümeye gidersiniz
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Efsane Yattara tribündeydi
Toplam 1
Yorum
tokatlı gelmedi senin gibisi kara çocuk
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Olcay etkisizdi
Toplam 5
Yorum
tokatlı ilk geldiği zamanki performansı yok malesef, sadece hırs küpü. fakat artık yalnızca hırs yetmiyor, kalite de lazım görüyoruz.
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