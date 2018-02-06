"Şehit Eren İçin Koşuyoruz"

38. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ile Halk Koşusu ve Yürüyüş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde, 18 Şubat Pazar günü düzenlenecek.

38. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına, "Şehit Eren için Koşuyoruz" sloganı ile gerçekleştirilecek.