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    06 Şubat 2018, Salı
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    " İçin Koşuyoruz"

    "Şehit Eren İçin Koşuyoruz"

    Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen 38. , " için Koşuyoruz" sloganı ile yapılacak.

    38. ile Halk Koşusu ve Yürüyüş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde, 18 Şubat Pazar günü düzenlenecek.

    38. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına, " için Koşuyoruz" sloganı ile gerçekleştirilecek.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:27
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