"Guliyev'le idman yapmak çok güzel olacak"

Çeşitli kategorilerde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra gençler kategorisinde 100 ve 200 metrelerde Avrupa ikinciliği ile 60 metrede Balkan ikinciliği ve yıldızlar kategorisinde Balkan şampiyonluğu yaşayan Melike, dünya şampiyonu sprinter Mizgin Ay ve genç yeteneklerden Beyzanur Seylan ile 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev'in de yer aldığı Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) Moskova'daki kamp merkezine katılacak.

Melike, yaptığı açıklamada, yurt dışında ilk kez kamp heyecanı yaşayacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Başarılı sporcularla bir arada olmanın kendisini heyecanlandırdığını belirten Melike, "2020 Olimpiyatları için hazırlık kampına gidiyorum. Çok mutluyum. Federasyonuma çok teşekkür ediyorum. Ramil Guliyev ile idman yapmak çok güzel olacak. Kendisi dünya şampiyonu ve benim eksikliklerime bakabilecek." diye konuştu.

Melike, kamp sonrası deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaşacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünya şampiyonu ile idman yapacağım. Kamp kişisel gelişimim açısından güzel bir tecrübe olacak. Türkiye'yi temsil edeceğim için mutluyum. Orada başarılı ve güzel insanlarla bir arada olacağım. Bu çok önemli. Kampa katılacağım haberini idman yaparken aldım. Antrenörüm Utku Duman, 'Melike, Rusya'ya kampa gidiyoruz' dedi. Şok oldum. Hiç beklemediğim bir şeydi. 'Şaka yapıyorsunuz hocam' dedim. Sonra gerçek olduğunu öğrendim. Öğrendiğimde çok mutlu oldum. 8 senenin karşılığını alıyorum. İnşallah daha da almaya devam edeceğim."

ANTRENÖR DUMAN: "ÇOCUKLAR İYİYİ GÖREREK O DENEYİMİ KAZANIYORLAR"

Melike'nin antrenörü Utku Duman da sporcuların yabancı atletlerle etkileşim halinde olup onların tecrübelerinden faydalanması açısından yararlı bir kamp olacağını vurguladı.

Dünya şampiyonu Ramil Guliyev ile bir arada kamp yapmanın önemli olduğunu anlatan Duman, "Testlere girecekler. Aynı zamanda orada düzenlenen birkaç yarışa belki katılacaklar. Melike'nin 2020 Olimpiyatları'na gidişiyle ilgili gelişme açısından bizim için çok iyi bir tecrübe olacak. Bu bizim için büyük bir şans. Bu imkanı bize sunduğu için Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a çok teşekkür ediyorum. 2020 Olimpiyat barajını geçme hedefimiz var. Bunun için her sene üzerine koyarak gitmesi lazım. Olimpiyat barajı şu an 11.33. Geçen sene 11.80'lik derece yaptık." dedi.

Duman, Melike'nin heyecanlı ve mutlu olduğunu aktararak, "Ramil ve diğer yabancı atletlerle beraber antrenman yapmak Melike için büyük şans çünkü çocuklar iyiyi görerek o deneyimi kazanıyorlar, hatalarını görüyorlar. Şimdi Melike burada çalıştığı için, alttan gelen sporcular Melike'yi görerek yetişiyor. Onlar için de bir avantaj. Sporcular arasındaki etkileşim çok önemli. Federasyonumuz sayesinde biz bu şansı yakaladık. Bu kampın bizim için iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.