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"Gönlüm ferah"

“Ayrılmayı, sadece Dortmund’dan teklif gelmesi durumunda düşünebilirdim. Bonservis getirerek ve hayalimi gerçekleştirerek gideceğim için gönlüm ferah”

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
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"Gönlüm ferah"

Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul edip, Antalyaspor'daki futbol sorumluluğu görevini bırakan Nuri Şahin, kırmızı-beyazlı ekibe veda etti. Antalyaspor'un kendisi için çok değerli olduğunu belirten Şahin, "Hayal edemeyeceğim bir karar aldım. Bundan 2-3 gün önce gelen teklifi masaya yatırdık. Başkanımla konuştum. Kabul etmek istediğimi söyledim. 'Hayalinin peşinde koş, gururlandık' diyerek sağolsun yol verdi" sözlerini kullandı.

"TÜM TEKLİFLERİ REDDETTİM"

Sezon ortasındaki ayrılığın ideal bir zaman olmadığını kabul eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz aylarda çok farklı yerlerden çok ciddi teklifler geldi. Hiçbirini kabul etmedim. Antalyaspor'dan ayrılmayı, inanın sadece bir kulüp için düşünürdüm; o da Borussia Dortmund. Bu teklifin bu zamanda gelmesi benim suçum değil. Dortmund olmasına rağmen çok düşündüm. Ama hem kulübüme bir bonservis getirerek hem de hayalimi gerçekleştirerek ayrılacağım için gönlüm ferah."

DESTEĞİ SÜRECEK

Nuri Şahin, Antalya'nın kendisinden sonra da çok başarılı olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Karalar bağlamaya hiç gerek yok. Başkanımıza, her zaman yanlarında olacağımı ve destek çıkacağımı söyledim. Antalyaspor çok iyi bir durumda. Daha da iyi yerlere gelecektir"

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