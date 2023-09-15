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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor Sagiv Jehezkel'i transfer etti!

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 22:59
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor Sagiv Jehezkel'i transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala kadrosunu güçlendirdi.

Akdeniz ekibi, İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından defans oyuncusu Sagiv Jehezkel'i transfer etti.

Defansın sağında forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada "Bitexen Antalyasporumuz, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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