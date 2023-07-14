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Antalyaspor Erdoğan Yeşilyurt'u transfer etti!

Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Sivasspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna kattı. Erdoğan, Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 18:19
Antalyaspor Erdoğan Yeşilyurt'u transfer etti!

Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Sivasspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna kattı. Erdoğan, Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin Burdur MAKÜ Tesisleri'nde gerçekleştirdiği sezon öncesi birinci hazırlık kampı sırasında düzenlenen imza törenine Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ali Yeşil katıldı.

DENİZ ALİ YEŞİL: YETENEKLİ BİR KANAT OYUNCUSU

Yeni sezonun ilk transferini Erdoğan ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Deniz Ali Yeşil, "Antalyaspor'umuza yetenekli bir kanat oyuncusu kazandırdığımız için mutluyuz. Almanya altyapısından sonra Altınordu ve Sivasspor'da başarı dolu sezonlar geçirmiş bir arkadaşımız. Kendisi ile 3 yıllık imzaladığımız sözleşmenin kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ERDOĞAN YEŞİLYURT: ZOR OLDU AMA GÜZEL OLDU

Erdoğan Yeşilyurt ise uzun ve zorlu bir transfer süreci yaşandığını belirterek, "Allah'a şükür istediğimiz gibi sonuçlandı. Gerçekten böyle bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Gelmeden önce birçok arkadaşımdan görüş aldım. Hiç kimseden kötü bir ifade duymadım. Şehri zaten söylemeye gerek bile yok. Yönetim tarzı farklı, hocamız farklı. İnşallah çok başarılı geçen bir 3 yıl olur. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İmza töreninin ardından Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor'un 1969 yılındaki formasını giyerek objektiflere poz verdi.

Kaynak: DHA

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