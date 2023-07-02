TRANSFER HABERLERİ | Antalyaspor'da Fedor Kudriashov ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Akdeniz ekibinde son olarak Rus futbolcu Fedor Kudriashov ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2022-2023 sezonunun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fedor Kudriashov ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kudriashov'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, sözleşmeleri sona eren teknik sorumlu Alfons Groenendijk ile atletik performans antrenörü Marcelo Martins'e de hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi.