Antalyasporlu Shoya Nakajima Adana Demirspor maçında 18 saniyede kırmızı kart gördü! Ailesi...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Trabzonspor'u 5-2 yenerek dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da işler yolunda gitmiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Trabzonspor'u 5-2 yenerek dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da işler yolunda gitmiyor.
Adana Demirspor maçına kadar oynadığı 3 maçı da kaybeden Antalyaspor, Adana Demirspor maçının 8. dakikasında 10 kişi kaldı. Kırmızı-beyazlılarda Soner Aydoğdu rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Konuk ekipte ise Yaroslav Rakitskiy, 39. dakikadaki kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Adana Demirspor ilk yarıyı Younes Belhanda'nın 47. saniyede attığı golle 1-0 önde tamamlarken ikinci yarıda ilginç bir an yaşandı.
18 SANİYEDE KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Antanyaspor'un yeni transferlerinden Japon on numara Shoya Nakajima 58. dakikanın 12. saniyesinde oyuna dahil oldu. Japon oyuncu, 18 saniye sonra rakibine sert bir hareket yaptı. Hakem Ali Palabıyık, pozisyonda ilk olarak sarı kartını çıkardı. VAR incelemesi sonrası ise Shoya Nakajima'nın sarı kartı iptal edilirken kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Shoya Nakajima'nın tribünlerdeki ailesinin kırmızı kart sonrası yaşadığı hayal kırıklığı ise kameralara yansıdı. Tribünden maçı izleyen 28 yaşındaki Japon futbolcunun annesi, kırmızı kartın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)