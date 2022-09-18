Antalyasporlu Shoya Nakajima Adana Demirspor maçında 18 saniyede kırmızı kart gördü! Ailesi...

18 SANİYEDE KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Antanyaspor'un yeni transferlerinden Japon on numara Shoya Nakajima 58. dakikanın 12. saniyesinde oyuna dahil oldu. Japon oyuncu, 18 saniye sonra rakibine sert bir hareket yaptı. Hakem Ali Palabıyık, pozisyonda ilk olarak sarı kartını çıkardı. VAR incelemesi sonrası ise Shoya Nakajima'nın sarı kartı iptal edilirken kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.