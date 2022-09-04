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Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Antalyaspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Antalyaspor - Kasımpaşa maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 22:10 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 22:10
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Antalyaspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Antalyaspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.

Akdeniz ekibi evindeki mücadeleden kayıpsız ayrılmak istiyor. Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarma amacında.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın 3'ü berabere bitti. 2 müsabaka ise Antalyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Güray, Fedor, Veysel, Bünyamin, Fernando, Soner, Fredy, Larsson, Adriano, Wright

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadele BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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