Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Antalyaspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Antalyaspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.
Akdeniz ekibi evindeki mücadeleden kayıpsız ayrılmak istiyor. Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarma amacında.
İki takım arasında oynanan son 5 maçın 3'ü berabere bitti. 2 müsabaka ise Antalyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Güray, Fedor, Veysel, Bünyamin, Fernando, Soner, Fredy, Larsson, Adriano, Wright
Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadele BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.