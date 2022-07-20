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Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik Hull City'e transfer oldu!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik, kendisini 3+1 yıllığına Hull City'e bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:11
Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik Hull City'e transfer oldu!

İngiltere Championship takımlarından Hull City, kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Antalyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Antalyaspor formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 3 gol ve 7 asiste imza atan milli futbolcu, 5 kez görev aldığı A Milli Takım'da ise 2 kez ağları sarstı.

Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile İranlı Allahyar Sayyadmanesh'i de sezon öncesi kadrosuna katmıştı.

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