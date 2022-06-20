Badou Ndiaye gemileri yaktı!

Antalyaspor'un anlaştığı Badou Ndiaye, imza atmak için gün sayıyor. Yunan ekibi Aris'le kontratı sürmesine karşın gelecek sezon planlamasında yer almayan 31 yaşındaki Senegalli orta saha, takımının ilk antrenmana da katılmadı.
Antalyaspor'un anlaştığı Badou Ndiaye, imza atmak için gün sayıyor. Yunan ekibi Aris'le kontratı sürmesine karşın gelecek sezon planlamasında yer almayan 31 yaşındaki Senegalli orta saha, takımının ilk antrenmana da katılmadı. G.Saray ve Trabzonspor'da da forma giyen Ndiaye, geçtiğimiz sezon 35 maçta 4 gol, 4 asist katkısı sağladı.