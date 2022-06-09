Son dakika transfer haberleri... Antalyaspor Soner Aydoğdu ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da transferler devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak, Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

2019'dan bu yana Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Soner Aydoğdu, sezonun bitmesiyle Medipol Başakşehir'e dönmüş ancak mukavelesi yenilenmemişti.

31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezon çıktığı 35 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yaptı.