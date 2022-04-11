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Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın perdesi Antalyaspor - Hatayspor maçıyla kapanıyor. Futbolseverler, Antalyaspor Hatayspor maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Hatayspor maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 10:53
Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. 32. haftanın son maçında Antalyaspor ile Hatayspor, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Antalyaspor, topladığı 44 puanla 10. sırada bulunuyor. 48 puanı bulunan Hatayspor ise 8. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor- Hatayspor maçı 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

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