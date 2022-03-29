SPOR HABERİ - Sinan Gümüş'ten itiraf! "Fenerbahçe'de kadro dışı kalınca..."

Gümüş, "Aslında kadro dışı kaldıktan sonra da çok teklif aldım ama ben hepsini reddettim ve Antalyaspor'a geri dönmek istediğimi her zaman söyledim. Tabii süreç biraz uzadı. Çünkü karar sadece bana bağlı değildi. Neredeyse son saatte transferim belli oldu. Hemen apar topar imzaları attık ve ertesi gün Antalya'ya geldim. Burada herkesi tanıyordum, şehri biliyordum. Geçmişte de Antalya'da çok mutlu olmuştum. Hatta ailem de çok seviyor burayı."

"Zaten ilk geldiğim altı-yedi ayda herkese neler yapabileceğimi kanıtlamıştım. Yine aynısını kanıtlamak istiyorum. Bu sezon için öncelikle fit olmak, takımla bu zor durumdan çıkmak, ligde kalmak ve inşallah önümüzdeki sezon Antalyaspor'u hak ettiği noktalara getirmek istiyorum."