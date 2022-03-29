SPOR HABERİ - Sinan Gümüş'ten itiraf! "Fenerbahçe'de kadro dışı kalınca..."

Süper Lig'de son 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 31'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde çalışmalarına devam ediyor.
Antrenmanlara sakatlıkları bulunan Ufuk Akyol, Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy'un yanı sıra, milli takım kamplarında bulunan Doğukan Sinik, Fredy, Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar katılmadı.
"FUTBOLA ANNEM YÖNLENDİRDİ"
Akdeniz ekibinin ara transfer döneminin son günü Fenerbahçe'den kadrosuna dahil ettiği 28 yaşındaki kanat oyuncusu Sinan Gümüş, kulüp dergisinin mart ayı sayısına çarpıcı açıklamalarda bulundu.