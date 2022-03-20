CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı patlaması! Hat-trick yaptı

Haberde CSKA Moskova Genel Müdürü Babaev'in sözlerine yer verildi. Babaev, "Henüz Yusuf Yazıcı'nın transferini konuşmak için erken ama bu konuda girişimlerimiz olacak." dedi.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA İSTEMİŞTİ Lille'de hocasıyla yıldızı bir türlü barışmayan milli futbolcuyu Galatasaray ve Trabzonspor da istemiş ancak Yusuf sürpriz bir karar vererek CSKA Moskova'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.