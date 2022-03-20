CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı patlaması! Hat-trick yaptı

Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova sahasında Rubin Kazan'ı konuk etti.
Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova sahasında Rubin Kazan'ı konuk etti.
CSKA Arena'da oynanan karşılaşmanın daha başında ev sahibi ekip golleri peş peşe buldu.
Sahneye çıkan Yusuf Yazıcı takımının ilk golünü 5. dakikada kaydetti.
Yusuf karşılaşmaların 67. ve 86. dakikalarında da fileleri sarsarak hat-trick yaptı.
4 MAÇTA 6 GOL
Böylece Rusya kariyerine inanılmaz başlayan Yusuf 4. maçında 6. golünü kaydetti. Milli futbolcunun ayrıca 2 asisti de bulunuyor.
SEZON SONU İÇİN İDDİA
Rus basınında yer alan haberde, CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı'yı sezon sonunda bonservisiyle satın alabileceğini iddia etti.
Haberde CSKA Moskova Genel Müdürü Babaev'in sözlerine yer verildi. Babaev, "Henüz Yusuf Yazıcı'nın transferini konuşmak için erken ama bu konuda girişimlerimiz olacak." dedi.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA İSTEMİŞTİ
Lille'de hocasıyla yıldızı bir türlü barışmayan milli futbolcuyu Galatasaray ve Trabzonspor da istemiş ancak Yusuf sürpriz bir karar vererek CSKA Moskova'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.
Yusuf Yazıcı ise CSKA'daki başarısını değerlendirdi. Yazıcı, "Artık profesyonellere güveniyorum. Danışmanım, psikoloğum, yku koçum, kişisel gelişim koçlarım... Onlarla çalışıyorum. Her şeyi beraber planlıyoruz." dedi.