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CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı patlaması! Hat-trick yaptı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de istediği forma şansını bulamayan ve Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'ya kiralanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da gösterdiği performansla adeta küllerinden doğdu. Yıldız futbolcu CSKA'nın Rubin Kazan'ı 6-1 yendiği karşılaşmada hat-trick yaparak maça damga vurdu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 16:02
CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı patlaması! Hat-trick yaptı

Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova sahasında Rubin Kazan'ı konuk etti.

CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı patlaması! Hat-trick yaptı

CSKA Arena'da oynanan karşılaşmanın daha başında ev sahibi ekip golleri peş peşe buldu.

CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı patlaması! Hat-trick yaptı

Sahneye çıkan Yusuf Yazıcı takımının ilk golünü 5. dakikada kaydetti.

CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı patlaması! Hat-trick yaptı

Yusuf karşılaşmaların 67. ve 86. dakikalarında da fileleri sarsarak hat-trick yaptı.

CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı patlaması! Hat-trick yaptı

4 MAÇTA 6 GOL

Böylece Rusya kariyerine inanılmaz başlayan Yusuf 4. maçında 6. golünü kaydetti. Milli futbolcunun ayrıca 2 asisti de bulunuyor.

CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı patlaması! Hat-trick yaptı

SEZON SONU İÇİN İDDİA

Rus basınında yer alan haberde, CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı'yı sezon sonunda bonservisiyle satın alabileceğini iddia etti.

CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı patlaması! Hat-trick yaptı

Haberde CSKA Moskova Genel Müdürü Babaev'in sözlerine yer verildi. Babaev, "Henüz Yusuf Yazıcı'nın transferini konuşmak için erken ama bu konuda girişimlerimiz olacak." dedi.

CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı patlaması! Hat-trick yaptı

GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA İSTEMİŞTİ

Lille'de hocasıyla yıldızı bir türlü barışmayan milli futbolcuyu Galatasaray ve Trabzonspor da istemiş ancak Yusuf sürpriz bir karar vererek CSKA Moskova'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı patlaması! Hat-trick yaptı

Yusuf Yazıcı ise CSKA'daki başarısını değerlendirdi. Yazıcı, "Artık profesyonellere güveniyorum. Danışmanım, psikoloğum, yku koçum, kişisel gelişim koçlarım... Onlarla çalışıyorum. Her şeyi beraber planlıyoruz." dedi.

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