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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Doğukan Sinik 100'ler kulübüne girdi!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Antalyaspor'da gurur yaşanıyor. Antalyaspor'da genç oyuncu Doğukan Sinik ligdeki 100. maçına çıkmanın sevincini yaşadı. Doğukan Sinik bu sevincini yaptığı açıklamayla kamuoyu ile paylaştı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 11:56
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Doğukan Sinik 100'ler kulübüne girdi!

Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik, Süper Lig'de 100. maçına çıkma başarısı gösterdi.

Doğukan, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'un dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında yerini Gökdeniz Bayrakdar'a devreden 23 yaşındaki futbolcu, böylece Süper Lig'deki 100. maçını geride bırakmış oldu.

Süper Lig'de 6 sezonda kırmızı-beyazlı formayla çıktığı karşılaşmalarda 3 gol atan Doğukan Sinik, sosyal medya hesabından "Biraz heyecan, biraz hüzün, sevinç ve fazlasıyla gurur. Bu şanlı arma altında 100. Süper Lig maçı. Her zaman en iyisi için mücadelemi verdim ve bundan sonra da vereceğim. Onurlandıran kulübüme, takım arkadaşlarıma ve tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Antalyaspor Kulübü de futbolcusunu tebrik etti.

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