Son dakika transfer haberi: Antalyaspor Sinan Gümüş'ü 'Ezel' göndermeli video ile duyurdu!

Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda Ezel dizisine göndermede bulunularak, "Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı! Kulübümüz Sinan Gümüş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Fraport TAV Antalyaspor forması giymiş, geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.