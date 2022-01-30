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Kalinic bombası!

Hücum hattına yıldız takviyesi yapacak kırmızı-beyazlılar, Verona’yla görüşmelere başladı. Nikola Kalinic (34), Antalyaspor’a sıcak bakıyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 06:50
Kalinic bombası!

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor, transferde atağa kalktı. Hücum hattına önemli bir takviye yapmayı planlayan kırmızı-beyazlıların, Nikola Kalinic'i gündemine aldığı iddia edildi. İtalya Ligi'nde Verona forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hırvat golcü için görüşmelerin başladığı bildirildi.

DEVLERDE OYNADI

Kariyerinde Milan, Fiorentina, Atletico Madrid ve Roma gibi takımlarda forma giyen 34 yaşındaki oyuncunun, Antalyaspor'a sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezonun ilk yarısında İtalya Seria A'da 13 maça çıkan Kalinic, rakip ağlara 4 gol bırakırken; 2 de asist yaptı. Öte yandan Antalyaspor'da Diego Costa iddiaları da halen gündemdeki yerini koruyor.

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