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'un yeni başkanı oldu!

Spor Toto ekiplerinden 'un yeni başkanı belli oldu. Kırmızı beyazlılarda 'dan boşalan başkanlık koltuğuna geldi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:54
Antalyaspor'un yeni başkanı Aziz Çetin oldu!

FRAPORT TAV 'un yeni başkanı, oldu.

ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da 'ın başkanlık görevini bırakmasının ardından yönetim kurulu üyeleri, bugün saat 17.00'de düzenlenen toplantıda, yeni başkanı belirledi. Başkanlığa, basın sözcüsü Aziz Çetin getirildi.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulumuz, Başkanımız Mustafa Yılmaz'ın görevden ayrılacağını açıklamasından sonra bugün bir toplantı yapmıştır. Atilla Vehbi Konuk Tesislerimizde gerçekleştirilen toplantıda Av. Aziz Çetin'in Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlenmesine, Mustafa Yılmaz'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine 'ın getirilmesine, başkan vekilliği görevinin ikiye çıkarılmasına ve Asbaşkan 'in Başkan Vekili olarak görev almasına, Yönetim Kurulu Üyemiz 'un Asbaşkanlığa getirilmesine karar verilmiştir."

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