Antalyaspor nefeslendi

Ligin 34. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor, Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde iki maçtır kazanamayan Antalya, rakibini Naldo'nun tek golüyle 1-0 mağlup etti. 45'te Nuri'nin kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Naldo'nun kafasında top ağlarla buluştu: 0-1. İki hafta sonra kazanan Antalya, puanını 42'ye çıkarttı. Galibiyet hasreti 5 'e çıkan Kayseri ise 33 puanda kaldı.



Anralyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde 2 maç sonra kazanıp düşmeme yolunda rahatladıklarını belirtirken, hedefsizliğe vurgu yaptı. Yanal, "Hedefsiz kalmak çok zor. Kupada final gelince daha sonra bir hedefsizlik bizi geriye itti" diye konuştu.