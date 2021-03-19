Hedef zafer

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor'u 2-0 yenen Antalyaspor 21 yıl sonra finale yükselmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılar tek maç usulü oynadığı 5 maçın tamamını kazanmayı başarırken kalesinde gol görmeyerek büyük bir imza bıraktı. Akdeniz ekibi, 55 yıllık kulüp tarihinde ikinci kez finale çıktı. İlk finalini 1999-2000 sezonunda Diyarbakır'da Galatasaray ile yapan Akrepler, normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmayı uzatmalarda yediği gollerle 5-3 kaybetmişti. Bu kez Beşiktaş ile karşılaşacak.

VAR BİR HAYALİMİZ

Kupayı müzeye ilk kez götürmek isteyen Antalyaspor'da büyük mutluluk yaşanıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, "Oyuncularımız güzel hikaye yazmakla meşguller" ifadelerini kullanırken, kupayı kazanmak istediklerini belirtti. Basın Sözcüsü Aziz Çetin ise, "izim bir sloganımız var, 'Var bir hayalimiz' diye. İnşallah kupayı alarak Avrupa'ya da gideceğiz. Türkiye Kupası'nda gol yemeyen tek takımız. Beşiktaş ile oynayacağımız finali de kazanarak kupayı almak istiyoruz" dedi.

Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk, kupanın kazanılması halinde futbolculara özel prim vereceğini açıkladı. Kırmızı beyazlı kulüpte başkanlık yaptığı dönemde Avrupa kupasına katılmayı hedefleyen Öztürk'ün bu hedefinin gerçekleşmesi halinde sezon başında oluşturduğu takıma özel jest yapmak istediği öğrenildi.