Haberler Antalyaspor Hedef zafer

Hedef zafer

21 yıl sonra finale yükselen Akrepler, 5 maçta kalesini gole kapatarak büyük iş başardı. ’la karşılaşacak kırmızı-beyazlılar kupayı ilk kez almak istiyor

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 20:56 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 06:50
Hedef zafer

yarı finalinde 'u 2-0 yenen 21 yıl sonra finale yükselmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılar tek maç usulü oynadığı 5 maçın tamamını kazanmayı başarırken kalesinde gol görmeyerek büyük bir imza bıraktı. ekibi, 55 yıllık kulüp tarihinde ikinci kez finale çıktı. İlk finalini 1999-2000 sezonunda 'da ile yapan Akrepler, normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmayı uzatmalarda yediği gollerle 5-3 kaybetmişti. Bu kez ile karşılaşacak.

VAR BİR HAYALİMİZ

Kupayı müzeye ilk kez götürmek isteyen Antalyaspor'da büyük mutluluk yaşanıyor. Teknik Direktör , "Oyuncularımız güzel hikaye yazmakla meşguller" ifadelerini kullanırken, kupayı kazanmak istediklerini belirtti. Basın Sözcüsü ise, "izim bir sloganımız , 'Var bir hayalimiz' diye. İnşallah kupayı alarak 'ya da gideceğiz. 'nda gol yemeyen tek takımız. Beşiktaş ile oynayacağımız finali de kazanarak kupayı almak istiyoruz" dedi.

Antalyaspor'un eski başkanı , kupanın kazanılması halinde futbolculara özel prim vereceğini açıkladı. Kırmızı beyazlı kulüpte başkanlık yaptığı dönemde Avrupa kupasına katılmayı hedefleyen Öztürk'ün bu hedefinin gerçekleşmesi halinde sezon başında oluşturduğu takıma özel jest yapmak istediği öğrenildi.

SON DAKİKA