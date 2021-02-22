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Antalyaspor yenilmiyor! Seri 10 maç...

'in 26. haftasında Gaziantep ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Akdeniz ekibi, 27. haftada konuk edeceği 'e de kaybetmeyerek seriyi sürdürmeyi planlıyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 19:37
Antalyaspor yenilmiyor! Seri 10 maç...

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör yönetiminde ligin 15. haftasında iç sahada 'a 6-0 yenildikten sonra yaptığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

Akdeniz ekibi, son 10 maçlık periyotta, deplasmanda 16'ncı haftada (0-0), 21'inci haftada (0-0), 24'üncü haftada (1-1), 26'ncı haftada Gaziantep (0-0), sahasında 19'uncu haftada (1-1), 23'üncü haftada (1-1), 25'inci haftada (1-1) ile berabere kaldı.

Yirminci haftayı bay geçen Antalyaspor, 17'nci haftada konuk ettiği 'ü 3-1, 18'inci haftada ilk deplasman galibiyetinde 'yi 1-0, 22'nci haftada yine dış sahada 'ni 1-0 yendi.

2021 yılında oynadığı resmi maçlarda henüz yenilgisi bulunmayan Akdeniz ekibi, ligde 26. hafta sonunda 33 puana ulaştı ve 9. sırada yer aldı.

27. HAFTADA BAŞAKŞEHİR'İ KONUK EDECEK

Fraport TAV Antalyaspor, 'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği 18. sıradaki rakibi 'e de kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan, 'nda son 16 turunda konuk olduğu Bursaspor'u 3-0, çeyrek final mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'u dış sahada 1-0 mağlup eden Antalyaspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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