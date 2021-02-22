Antalyaspor yenilmiyor! Seri 10 maç...

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin 15. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenildikten sonra yaptığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

Akdeniz ekibi, son 10 maçlık periyotta, deplasmanda 16'ncı haftada Galatasaray (0-0), 21'inci haftada İttifak Holding Konyaspor (0-0), 24'üncü haftada Yukatel Denizlispor (1-1), 26'ncı haftada Gaziantep (0-0), sahasında 19'uncu haftada Trabzonspor (1-1), 23'üncü haftada Beşiktaş (1-1), 25'inci haftada Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kaldı.

Yirminci haftayı bay geçen Antalyaspor, 17'nci haftada konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1, 18'inci haftada ilk deplasman galibiyetinde Göztepe'yi 1-0, 22'nci haftada yine dış sahada Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

2021 yılında oynadığı resmi maçlarda henüz yenilgisi bulunmayan Akdeniz ekibi, ligde 26. hafta sonunda 33 puana ulaştı ve 9. sırada yer aldı.

27. HAFTADA BAŞAKŞEHİR'İ KONUK EDECEK

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği 18. sıradaki rakibi Medipol Başakşehir'e de kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda konuk olduğu Bursaspor'u 3-0, çeyrek final mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'u dış sahada 1-0 mağlup eden Antalyaspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.