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'de 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti!

'de yönetim kurulu başkanı 'nun ardından 7 yönetim kurulu üyesinin de istifa ettiği bildirildi. Konuyla alakalı kulüpten bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:59
Antalyaspor AŞ'de 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti!

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'den 7 yönetim kurulu üyemiz görevlerinden istifa etmiştir. 23 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan AŞ genel kurulumuza kadar şirket organlarının sağlıklı işleyebilmesi adına diğer 11 yönetim kurulu üyemiz görevlerine devam edecek, bu isimler de genel kurul öncesi istifalarını sunacaklardır."

Antalyaspor AŞ'de 'ün 19 Ocak'taki istifasının ardından genel kurul öncesi yönetim kurulu başkanlığını devralan da bugün görevini bıraktığını açıklamıştı.

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