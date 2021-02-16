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yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

, ’in son 9 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar geride kalan 25 haftada, 11 kez ile ligin en fazla berabere kalan takımı oldu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 13:12
Antalyaspor yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

'in 25'inci hafta mücadelesinde , sahasında ağırladığı ile 1-1 berabere kalarak, puanını 32'ye yükseltti. Ligdeki 9. sırasını koruyan kırmızı-beyazlılar, kupayla birlikte yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen , son 9 maçında, 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Antalyaspor, geride kalan 25 haftada ise beraberlik sayısını 11'e yükselterek, ligin en beraberlikçi takımı oldu. Güney ekibi ligde, , , , , , , , sezonun ikinci yarısında ise Beşiktaş, ve Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.

Kırmızı beyazlılar yenilmezlik serisini 'nda da devam ettirerek, deplasmanda 'u 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

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