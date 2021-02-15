Antalyaspor Yeni Malatyaspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Antalyaspor'da Orgill 5. dakikada takımını öne geçirirken 12. dakikada şanssız bir şekilde topu kendi filelerine gönderdi.

Son 9 maçını kaybetmeyen ve son 6 maçın 5'inden beraberlikle ayrılan Antalyaspor, bu sonuçla puanını 32 yaptı. 5 maçtır kazanamayan ve son 3 maçından eşitlikle ayrılan Yeni Malatyaspor da 30 puana yükseldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Yeni Malatyaspor evinde Konyaspor'u konuk edecek.