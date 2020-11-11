Ersun Yanal Antalyaspor'da!

Son olarak Fenerbahçe'de görev alan Ersun Yanal'ın yeni takımı belli oldu... Tecrübeli teknik adam, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;

Antalyasporumuz, Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi ile her konuda anlaşma sağlamış bulunmaktadır.

Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Sayın Yanal ve ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diler, Sayın Yanal ve ekibine, kırmızı beyaz renklerimiz altında başarılar dileriz.