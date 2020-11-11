Haberler Antalyaspor Ersun Yanal Antalyaspor'da!

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'da son dakika haberi... Akdeniz ekibi, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ile anlaştığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi ile her konuda anlaşma sağlamış bulunmaktadır. Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Sayın Yanal ve ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:13 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:40
Ersun Yanal Antalyaspor'da!

Son olarak Fenerbahçe'de görev alan 'ın yeni takımı belli oldu... Tecrübeli teknik adam, Süper Lig ekiplerinden ile anlaşmaya vardı.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;

Antalyasporumuz, Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi ile her konuda anlaşma sağlamış bulunmaktadır.

Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Sayın Yanal ve ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diler, Sayın Yanal ve ekibine, kırmızı beyaz renklerimiz altında başarılar dileriz.

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