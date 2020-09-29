Haberler Antalyaspor Son dakika transfer haberi: Antalyaspor Mert Yılmaz ile anlaşma sağladı!

Son dakika haberi: ile anlaşma sağladı!

, sağ bek mevkisine flaş bir yaptı. ekibi, ve 'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu 2. takımında forma giyen 'ı kadrosuna kattı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 11:44 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 11:59
Son dakika transfer haberi: Antalyaspor Mert Yılmaz ile anlaşma sağladı!

sağ bek mevkisine genç bir ismi etti. A Spor'un haberine göre kırmızı-beyazlılar, ve 'ın da gündemine gelen Alman ekibi 'in genç futbolcusu 'ı renklerine bağladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME
Genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçirilerek 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Öte yandan Mert Yılmaz için Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunduğu gündeme gelmişti. Genç futbolcunun tercihi ise Antalyaspor oldu. ekibinin, resmi açıklamayı yapmayı bekleniyor.

MERT YILMAZ KİMDİR?
8 Mart 1999 yılında 'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Mert Yılmaz, 174 cm boyunda ve sağ bek pozisyonunda oynuyor. Futbola Tennis Borussia Berlin'de başlamıştır. RB Leipzig'e geçiş yapan genç futbolcu kısa sürede sergilediği performansla Bayern Münih'in dikkatini çekmeyi başardı. 2018 yılına kadar RB Leipzig'de oynayan Mert Yılmaz, 2018 yılında Bayern Münih 2 takımına geçiş yapmıştır. Genç oyuncu 4 kez U21 takımı formasını giydi.

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