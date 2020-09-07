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07 Eylül 2020, Pazartesi
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'dan transfer! ...

Antalyaspor'dan transfer! Omar Imeri...

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fraport , Makedon futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

ekiplerinden Fraport , 'nın Shkendija takımından Makedon futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formanın altında başarılar dileriz" denildi.

  1. 07.09.2020
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