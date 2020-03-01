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01 Mart 2020, Pazar
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'un uzatma isyanı

Antalyaspor'un uzatma isyanı

'un yıldız ismi , maçtan sonra kısa konuştu. Şanssız bir maç olduğunu belirten golcü futbolcu, "5 verildi ama dakika uzatma oynandı. (dün) iyi savaştık ama şanssız bir gol yedik. Bu maçı unutarak önümüze bakmalıyız" dedi.

'un yıldız ismi , maçtan sonra kısa konuştu. Şanssız bir maç olduğunu belirten golcü futbolcu, "5 verildi ama dakika uzatma oynandı. (dün) iyi savaştık ama şanssız bir gol yedik. Bu maçı unutarak önümüze bakmalıyız" dedi.

  1. 1.3.2020
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