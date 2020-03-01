Antalyaspor'un uzatma isyanı

Antalyaspor'un yıldız ismi Jahovic, maçtan sonra kısa konuştu. Şanssız bir maç olduğunu belirten golcü futbolcu, "5 dakika uzatma verildi ama 6-7 dakika uzatma oynandı. Bugün (dün) iyi savaştık ama şanssız bir gol yedik. Bu maçı unutarak önümüze bakmalıyız" dedi.