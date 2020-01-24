Poldi Antalya'da!
Antalyaspor, çaya merakıyla bilinen Podolski’nin transferini çay karıştırma sesiyle duyurdu. 34 yaşındaki yıldız için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek
Antalyaspor, Veysel Sarı, Sinan Gumuş ve Kudryashov'dan sonra en buyuk bombasını Podolski'yle patlattı. Daha onceden anlaşma sağlanan ve gectiğimiz hafta Antalya'ya gelen Galatasaraylı eski yıldızın transferi sosyal medyadan esprili bir video ile duyuruldu. Japonya'nın Vissel Kobe takımından ayrılan Alman santrfor icin sosyal medyadan yapılan duyuruda, Almanca ve İngilizce olarak "Hoşgeldin Podolski" paylaşımı yapıldı. Videonun başlangıcında ise caya merakıyla bilinen Podolski icin cay karıştırma sesi kullanıldı.
İMZA ŞOV ALMANYA'DAN SONRA
Takımda 11 numaralı formayı giyecek tecrubeli santrfor ile 1.5 yılık sozleşme imzalandığı, sağlık kontrolunun ardından Almanya'ya giden unlu santrforun onumuzdeki gunlerde Antalya'ya doneceği belirtilirken, gorkemli bir imza toreni duzenleneceği aktarıldı. 2017'den beri Vissel Kobe'de top koşturan Podolski, 52 macta 15 gol atma başarısı gosterdi. Polonya asıllı Alman futbolcu, daha once Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında 2 sezon forma giymişti. Poldi, ligde oynadığı 58 karşılaşmada 20 gol atıp, 14 de asist yaptı.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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