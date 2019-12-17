Stjepan Tomas: "Bizim için zor bir maç oldu"
Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, tur atladıkları Eyüpspor maçı sonrası, “Zor bir maç oldu. Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Antalyaspor, Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele, 2-2 berabere tamamlandı. Bu sonuçla adını Son 16 Turu'na yazdıran Antalyaspor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas maç sonu açıklamalarda bulundu. Deplasmanda alınan 3-0'lık ilk maçın rehaveti ile maça çıktıklarını belirten Tomas, "3-0'lık skor futbolcuların konsantrasyonuna yansıdı. Zor bir maç oldu. Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Ankaragücü maçını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
- 17.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
Stjepan Tomas: "Bizim için zor bir maç oldu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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