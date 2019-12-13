Tomas: Bir puanı hak ettik
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Stjepan Tomas, "Karşılaşmada bir puanı hak ettik." dedi.
Süper Lig'in 15. hafta açılış karşılaşmasında Antalyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas zorlu hava şartlarında 90 dakika boyunca çok iyi mücadele eden oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:
"Karşılaşmada bir puanı hak ettik. Maçtan önce farklı bir kadro hazırladık ama hava şartlarını gördükten sonra değişiklik yapma mecburiyetinde kaldık. Sonra bu oyuncuları oyuna aldık. 90 dakika iyi mücadele ettik ve bir puan kazandık."
- 14.12.2019
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austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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