Tomas: Bir puanı hak ettik - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Tomas: Bir puanı hak ettik

Tomas: Bir puanı hak ettik

Tomas: Bir puanı hak ettik

'in 15. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kalan 'da , "Karşılaşmada bir puanı hak ettik." dedi.

'in 15. hafta açılış karşılaşmasında , deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü zorlu hava şartlarında 90 dakika boyunca çok iyi mücadele eden oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Karşılaşmada bir puanı hak ettik. Maçtan önce farklı bir kadro hazırladık ama hava şartlarını gördükten sonra değişiklik yapma mecburiyetinde kaldık. Sonra bu oyuncuları oyuna aldık. 90 dakika iyi mücadele ettik ve bir puan kazandık."

  1. 14.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tomas: Bir puanı hak ettik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN