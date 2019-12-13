Tomas: Bir puanı hak ettik

Süper Lig'in 15. hafta açılış karşılaşmasında Antalyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas zorlu hava şartlarında 90 dakika boyunca çok iyi mücadele eden oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Karşılaşmada bir puanı hak ettik. Maçtan önce farklı bir kadro hazırladık ama hava şartlarını gördükten sonra değişiklik yapma mecburiyetinde kaldık. Sonra bu oyuncuları oyuna aldık. 90 dakika iyi mücadele ettik ve bir puan kazandık."