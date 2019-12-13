MAÇ SONUCU | Alanyaspor 0 - 0 Antalyaspor - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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MAÇ SONUCU | 0 - 0

MAÇ SONUCU | Alanyaspor 0 - 0 Antalyaspor

'in 15. haftasında açılış maçında Aytemiz sahasında 'u konuk etti. Yoğun yağmur altında oynanan zorlu karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

'de 15. haftanın açılış maçında evinde ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık skorla iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

Sağanak yağmur altında oynanan ve futbolcuların zaman zaman zor anlar yaşadığı maçta iki ekip de çok ciddi pozisyon bulmakta zorlandı. Alanyaspor 9 kez rakip kaleyi yoklarken 1 isabet buldu, Antalyaspor ise 7 kez şut denesinde 1 isabet sağladı.

Alanyaspor'da golcü oyuncu Papiss Cisse, yedek kulübesinde başladığı maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu ancak sonucu değiştiremedi.

Beraberliğin ardından ligdeki son 5 maçın 4'ünde puan kaybeden Alanyaspor, 23 puana yükseldi. 8 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise puanını 13 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2'nci dakikada hızlı gerçekleşen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan aldığı topu hızla ceza sahası köşesine taşıdı. Pozisyonu engellemek için kalesini terk eden Ferhat, ceza sahasına yakın bir noktada Efecan'a kayarak sert müdahalede bulundu. Pozisyonun ardından Ferhat Kaplan sarı kart gördü.

4'üncü dakikada soldan gelişen Alanyaspor kontra atağında çizgi boyunca topu taşıyan Bammou'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut direği yalayarak auta gitti.

12'nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Bammou'nun köşe gönderine yakın alandan yaptığı ortasına kale önünde yükselen Fernandes'in vuruşu Antalyaspor savunması tarafından kesilerek top uzaklaştırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

50'nci dakikada gelişen Antalyaspor atağında Amilton'un ara pasında savunma arkasına koşu yapan Gustavo topu kontrol etti. Hızla içeri sokulan bu oyuncunun dar açıdan vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.

54'üncü dakikada sol kanattan başlayan Alanyaspor atağında çizgiden topu alarak ceza sahasına giren Fernandes sert vurdu. Top, Celustka'ya çarpıp az farkla üstten kornere gitti.

65'inci dakikada Alanyaspor'un kazandığı korner atışında topun başına geçen Salih Uçan meşin yuvarlağı ön direğe havalandırdı. Burada yükselen Caulker'ın kafa vuruşunda top auta gitti.

89'uncu dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahası içerisine giren Fernandes'in pasında top Antalyasporlu Nazım'ın eline çarptığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını işaret etti. Pozisyonun ardından VAR incelemesi yapan hakem, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

  1. 13.12.2019
  2. Güncelleme: 13.12.2019 22:50
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