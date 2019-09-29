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29 Eylül 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU: 3-0 | ÖZET

MAÇ SONUCU: Antalyaspor 3-0 Yeni Malatyaspor | ÖZET

'in 6. haftasında , sahasında BtcTurk 'u 3-0 mağlup etti.

'in 6. haftasında , sahasında BtcTurk 'u ağırladı. Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 38. dakikada Aatif Chahechouhe, 61. dakikada Ufuk Akyol ve 90. dakikada Hakan Özmert'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

22. dakikada sağ kanattan Marques'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin hemen üzerinden auta çıktı.

38. dakikada Aatif Chahechouhe, şık çalımlarla ceza sahasına yaklaşarak yaptığı vuruşta top kalecinin sağından direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada konuk ekip ceza sahası yayının önünde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Marques'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+2 dakikada Hakan Özmert'in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Gustavo Blanco'nun kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

Detaylar geliyor...

  1. 29.09.2019
  2. Güncelleme: 29.09.2019 18:27
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