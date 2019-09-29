MAÇ SONUCU: Antalyaspor 3-0 Yeni Malatyaspor | ÖZET
Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 38. dakikada Aatif Chahechouhe, 61. dakikada Ufuk Akyol ve 90. dakikada Hakan Özmert'in golleriyle 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
22. dakikada sağ kanattan Marques'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin hemen üzerinden auta çıktı.
38. dakikada Aatif Chahechouhe, şık çalımlarla ceza sahasına yaklaşarak yaptığı vuruşta top kalecinin sağından direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0
44. dakikada konuk ekip ceza sahası yayının önünde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Marques'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+2 dakikada Hakan Özmert'in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Gustavo Blanco'nun kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.
Detaylar geliyor...
- 29.09.2019
- Güncelleme: 29.09.2019 18:27
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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